Smartphone-Sucht auch in Sachsen-Anhalt ein Problem unter Jugendlichen

Fast jeder Jugendliche hat heute ein Smartphone. Doch für manche wird der intensive Medienkonsum zum Problem. In der Volksstimme erzählen zwei Expertinnen, wie man eine Handysucht erkennt und was man dagegen tun kann.

Magdeburg - Das Kind kommt aus der Schule, sagt kurz Hallo und verschwindet mit dem Smartphone in seinem Zimmer, um über Stunden in der digitalen Welt zu versinken. Zum gemeinsamen Mittagessen ist es kaum noch zu bewegen, die Eltern klagen darüber, ihren Nachwuchs so gut wie nie ohne Handy in der Hand zu sehen. Szenen wie diese spielen sich wohl auch in Sachsen-Anhalts Haushalten tagtäglich ab.