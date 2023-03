20.000 Patienten werden jedes Jahr in psychiatrischen Kliniken in Sachsen-Anhalt behandelt. Viele Häuser aber erfüllen die Personal-Mindeststandards nicht.

So schlimm ist die Personalnot in Sachsen-Anhalts Psychiatrien

Magdeburg - Jedes zweite psychiatrische oder psychosomatische Krankenhaus in Sachsen-Anhalt hat 2021 in mindestens einem Quartal weniger Personal eingesetzt als vorgeschrieben. Das geht aus AOK-Zahlen hervor, die der Volksstimme vorliegen. Deutlich ist die Unterausstattung in psychiatrischen Kinder- und Jugendeinrichtungen. Hier blieben 90 Prozent der Häuser mindestens einmal im Quartal hinter den Standards zurück. Sachsen-Anhalt steht damit auch im Bundesvergleich schlecht da. Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen setzten deutschlandweit 40 Prozent der Fachkliniken für Erwachsene und 50 Prozent der Einrichtungen für Kinder im zweiten Halbjahr 2021 zu wenig Personal ein. Die Mindestvorgaben fürs Personal in Psychiatrien wurden 2019 vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kassen und Krankenhäusern festgelegt.