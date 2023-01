Kriminalität So viele Kupferdiebstähle in Sachsen-Anhalt wie seit sechs Jahren nicht mehr

Diebe haben in einem aktuellen Fall aus einem Haus in Halle Leitungen in Massen herausgerissen. Schaden: 170.000 Euro. Kein Einzelfall. Das LKA meldet für 2022 so viele Diebstähle wie seit sechs Jahren nicht mehr.