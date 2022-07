Familien So viele Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung wie nie in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es so viele Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung wie nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 2012. Mehr als 5000 Fälle prüften die Jugendämter im vergangenen Jahr. Was steckt dahinter?