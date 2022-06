So wenige Diebstähle in Sachsen-Anhalt wie noch nie

Mit 170.465 Straftaten hat die Polizei 2021 so wenige Kriminalfälle registriert wie seit 1992 nicht mehr. Diebstähle erreichten sogar ein Rekordtief. Internet-, Drogen- und Sexualstraftaten stiegen.

Symbolbild: Ein Einbrecher macht sich an einem Fenster zu schaffen.

Magdeburg - Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Mittwoch (16. März) die Kriminalstatistik vorgestellt: „Es ist erfreulich, dass Sachsen-Anhalt erneut ein Stück sicherer geworden ist.“ Die Gesamtzahl der Straftaten ist mit 170 465 so niedrig wie seit 1992 nicht mehr. Zum Vergleich: In der Langzeitbetrachtung hatte das Land im Jahr 1996 den höchsten Wert mit 305 516 Fällen erreicht. Die Corona-Pandemie habe außerdem für eine Verschiebung der Kriminalität ins Internet gesorgt.