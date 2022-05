So will Sachsen-Anhalt Millionen Tonnen CO2 einsparen

Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) will die Vernässung ehemaliger Feuchtgebiete unterstützen, um Kohlendioxid langfristig in Torfböden zu binden. Von den Bauern im Land kommt Protest. Sie fordern einen ergebnisoffenen Dialog.

Magdeburg - 1,13 Millionen Tonnen Kohlendioxid will Sachsen-Anhalts schwarz-rot-gelbe Koalition ab sofort einsparen – pro Jahr. Das ist mehr als doppelt so viel wie zuletzt in der Kenia-Koalition. Auf dem Weg dorthin geraten auch Sachsen-Anhalts Moore und Sumpfgebiete verstärkt in den Fokus. Knapp 950 Quadratkilometer des Landes sind derzeit noch von Moorböden bedeckt, teilte das Umweltministerium anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete am Mittwoch (2. Februar) mit.