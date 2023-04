Freiwilligendienstleistende sind in Pflegeheimen oder Krankenhäusern kaum wegzudenken. Trotzdem sollen im Bundeshaushalt die Mittel für sie gekürzt werden. Sozialverbände fürchten den Kahlschlag in diesem Bereich.

Sozialverbände in Sachsen-Anhalt in Panik wegen Kürzungen beim Freiwilligendienst

Magdeburg - Als Laurin Behrends vor einem Jahr die Schule mit dem Fachabitur beendete, wusste er nicht so recht, was er nun mit seinem Leben anstellen sollte. Um nicht tatenlos rumzusitzen, entschied der 20-Jährige sich schließlich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Magdeburg. Dort ist er für das Body-Grips-Mobil verantwortlich und besucht Schulen im ganzen Land, um über Gesundheitsthemen aufzuklären. „Es war die richtige Entscheidung, um schon mal ins Berufsleben reinzuschnuppern“, sagt der Wanzlebener.