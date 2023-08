Gegen einen 35-jährigen Mann ist am Magdeburger Landgericht Anklage wegen Mordes in Verdeckungsabsicht erhoben worden. Das zuständige Schwurgericht prüft nun die Eröffnung der Hauptverhandlung.

IIn diesem Haus soll der damals in Wegeleben wohnende Mann die 77-jährige Christa S. erschlagen haben.

Magdeburg - Ein sogenannter Cold Case (kalter Fall) aus dem Jahr 2012 ist Mitte August vergangenen Jahres wieder heiß geworden. Nach einem DNA-Reihentest unter 900 Männern in Wegeleben im Vorharz konnte damals ein 35-jähriger Verdächtiger zum Mord an der 77-jährigen Christa B. ermittelt werden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Halberstadt Anklage gegen den seit Mitte August in Untersuchungshaft sitzenden Mann erhoben.