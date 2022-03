unterrichtsbeginn Start in das dritte Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen: Das kommt auf Sachsen-Anhalts Schüler zu

Am 2. September starten Sachsen-Anhalts Schüler wieder in den Unterricht. Die künftigen Erstklässler werden zwei Tage später zu ihrer Einschulung erstmals in Berührung mit Lehrern kommen. Mittlerweile gehen die Schüler im Land in das dritte Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen. Worauf müssen sich Kinder, Eltern und Lehrer einstellen? Und wie kann die Corona-Pandemie auch im laufenden Schuljahr weiter eingedämmt werden?