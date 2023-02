Magdeburg - Erhöhte Sicherungsvorkehrungen bei einem Wirtschaftsprozess am Magdeburger Landgericht am gestrigen Dienstag: Besucher mussten sich abtasten und die Taschen durchsuchen lassen. In dem Verfahren geht es um Steuerhinterziehung im Rotlichtmilieu. Angeklagt sind drei Männer im Alter zwischen 51 und 57 Jahren aus der Börde. Einer von ihnen war auch Chef der Rockergruppe Bandidos in Magdeburg. Das ist allerdings schon mehr als zehn Jahre her.