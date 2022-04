Stickstoffwerke Piesteritz in Not: Wie stark Sachsen-Anhalts Unternehmen noch von russischem Gas abhängen

Magdeburg - Wer wissen will, wie sich die immensen Energiepreise auf Sachsen-Anhalts Wirtschaft auswirken, sollte in diesen Tagen nach Piesteritz im Landkreis Wittenberg schauen. Im Oktober 2021 musste das Stickstoffwerk SKW Piesteritz seine Ammoniakproduktion um 20 Prozent drosseln. Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich die Situation noch verschärft.