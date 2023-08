„Curry 54“-Chef, Olaf Bernhardt, kommt mit der Veröffentlichung seines „Fahndungsfotos“ am 11. Mai ohne Folgen davon.

Magdeburg - Es ist der Abend des 10. Mai, als die Überwachungskamera vom „Curry 54“ an der Hinterfront des Mehrfamilienhauses einen Einbrecher auf frischer Tat filmt. Der Mann trägt unter anderem eine halbe Palette Red Bull und größere Mengen Kaffee aus dem Keller. Als der Gastronom am nächsten Morgen die Bilder sichtet, nimmt er die Sache selbst in die Hand und stellt das Bild des mutmaßlichen Einbrechers ins Internet.