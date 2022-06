Tausende Besucher kommen auf die Magdeburger Zoowiese zum Pusteblumen-Spektakel

Mit Tausenden Besuchern hat die Volksstimme am Sonntag in Magdeburg ihr Pusteblume-Kinderfest gefeiert. Der Zoo wurde dabei mit Hüpfen, Klettern und Tanzen zu einer großen Spielwiese.

Magdeburg - Sie sorgten am Sonntag (12. Juni) für viel Aufsehen auf der Wiese vor dem Zoo in Mageburg: Claudia Arndt und Christian Scharfenberg wollten es wissen. In voller Montur stiefelte das Duo der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt über die Partymeile und suchte nach Herausforderungen. Mit Gesichtsvollmaske, Helm und Ausstattung schleppten sie knapp 30 Kilogramm durch die Gegend, schlängelten sich durch den Fahrrad-Parcours oder stoppten beim Bälle-Wurf. „Das ist eine gute Möglichkeit, uns zu zeigen“, sagte der Magdeburger Kamerad gut gelaunt durch seine Maske. Mit dieser Ausstattung ging das am Stück etwa eine halbe Stunde, danach war Pause angesagt.