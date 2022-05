Zehn Morde in sieben Jahren: Im nordhessischen Kassel, einem der Tatorte, erinnert ein Gedenkstein an die Opfer des NSU.

Halle - Es ist eine der umfangreichsten Razzien seit Jahren in der Neonazi-Szene: Rund 500 Polizisten durchsuchen an einem Freitag Ende Februar 27 Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Sie sind auf der Spur des kriminellen Neonazi-Netzwerkes Turonen. Die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Gera hat die Ermittlungen übernommen. Auch bei Ralf W. im Burgenlandkreis stehen die Beamten auf der Matte. Der Mann, der im Juli 2018 im NSU-Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, wird aber nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge.

Rückblende: Am 4. November 2011 stecken die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Eisenach ihr Wohnmobil in Brand und töten sich selbst - nachdem sie jahrelang kreuz und quer durch Deutschland gefahren sind und zehn Menschen, neun davon Migranten, ermordet haben. Ihre Komplizin Beate Zschäpe jagt die Wohnung in Zwickau in die Luft, flüchtet auf eine Irrfahrt durch die Republik, um sich Tage später der Polizei zu stellen. Ab Mai 2013 steht sie vor Gericht, mit ihr vier mutmaßliche Unterstützer. Darunter Ralf W.

Vor zehn Jahren flog der NSU auf. Ein Mitarbeiter zeigt vor dem Wohnmobil der Terrorzelle eine der Tatwaffen. Foto: dpa

Und nun, zehn Jahre nach dem Auffliegen der rechtsextremen Terrorzelle, ist W., einer der maßgeblichen Unterstützer, einfach wieder da. In der Szene. Einer, den die Bundesanwaltschaft als „steuernde Zentralfigur“ im Umfeld von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt eingestuft hat. Als wäre er nie weg gewesen. „Er ist fast so etwas wie ein Star in der rechtsextremen Szene“, urteilt Katharina König-Preuss. Die Thüringer Landtagsabgeordnete der Linken befasst sich seit Jahren mit dem NSU, sie hat in zwei Untersuchungsausschüssen mitgearbeitet. W., so König-Preuss, werde in der Szene verehrt als jemand, der niemanden verraten, der Szene immer die Treue gehalten habe und dafür auch ins Gefängnis gegangen sei. „So jemanden lässt man nicht fallen.“ Ralf W., der Märtyrer.

Das Oberlandesgericht München hatte W. wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen verurteilt; er soll Mundlos und Böhnhardt die Waffe organisiert haben, mit der diese mordend durchs Land zogen. Doch nach dem Urteil kam W. zunächst frei: Einen Großteil der Strafe hatte er bereits in der Untersuchungshaft verbüßt. Zudem sah das Gericht keine Fluchtgefahr. Ob und wann W. noch einmal ins Gefängnis muss, ist offen.

In Sachsen-Anhalt, wo bereits seine Frau und seine Kinder lebten, fand er freundliche Aufnahme. W. kam zunächst nahe Zeitz unter - bei Jens B., dem Vorsitzenden der neonazistischen „Artgemeinschaft“. Die Gruppierung vertritt nach Einschätzung des Landesverfassungsschutzes völkisch-rassistisches Gedankengut und orientiert sich ideologisch am Nationalsozialismus. B. war einst Chef der rechtsextremen NPD in Magdeburg. Später zog W. in die Nähe von Teuchern, ebenfalls im Burgenlandkreis.

Sachsen-Anhalt stand nie so im Fokus der NSU-Ermittlungen wie Thüringen, woher Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt und auch W. stammten. Oder wie Sachsen, wo das Terrortrio jahrelang untergetaucht war. Bezüge nach Sachsen-Anhalt aber gab es durchaus.

Zur Unterstützung im Gerichtssaal reisten auch Rechtsextremisten aus Sachsen-Anhalt an.

Da war etwa der 2012 untergetauchte und zwei Jahre später ums Leben gekommene ehemalige V-Mann „Corelli“ alias Thomas R. aus Halle. Sein Name tauchte schon Ende der 1990er Jahre auf einer Kontaktliste des NSU auf. Oder Enrico M. Es war der Mann aus Mansfeld-Südharz, der für den 1. Mai 2011 in Halle eine große Neonazi-Demo angemeldet hatte - ein halbes Jahr vor dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Die zentrale Internet-Seite, mit der für den Aufmarsch geworben worden war, war auf die Post-Adresse des Jenaer Neonazi-Treffpunktes „Braunes Haus“ registriert. Es war Ralf W., der das „Braune Haus“ mit aufgebaut hatte. Auf dem Grundstück von M. in Mansfeld-Südharz trifft sich die Szene seit Jahren zu Konzerten und „Kameradschaftsabenden“, so der Verfassungsschutz. Als W. und die anderen vier Angeklagten noch in München vor Gericht standen, reisten auch Rechtsextremisten aus Sachsen-Anhalt zur moralischen Unterstützung an, darunter auch M. und B.

Aus Sicht von kritischen Beobachterinnen wie Katharina König-Preuss ist das Netzwerk hinter dem NSU-Trio nach wie vor nur unzureichend ausgeleuchtet. Die Urteile im Prozess gegen die fünf Angeklagten suggerierten, dass der NSU-Komplex vollständig aufgeklärt sei, sagt sie. Das sei aber nicht der Fall. So gebe es noch Ermittlungsverfahren gegen neun weitere mutmaßliche Unterstützer. Daher sind aus Sicht von König-Preuss viele Fragen offen. So sei etwa, bis auf wenige Ausnahmen, ungeklärt, woher die Mörder ihre Waffen hatten. Oder wie sie auf ihre Opfer kamen. „Die Angehörigen wollen das zu Recht wissen“, sagt König-Preuss. Auch Verbindungen zu diversen Neonazi-Strukturen, etwa Kameradschaften, seien nicht offengelegt worden. „Wir werden nie hundertprozentige Klarheit bekommen“, meint die Abgeordnete, aber es sei auch gesellschaftlich geboten, die Aufarbeitung weiter voranzutreiben. Doch wer sollte das leisten? Und wie? König-Preuss kann sich ein zentrales unabhängiges Gremium vorstellen, besetzt mit Politikern, Wissenschaftlern, Vertretern der Zivilgesellschaft. Es solle alle Akten, alle Rechercheergebnisse zum NSU-Komplex bekommen und aufarbeiten. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse - von denen es auf Bundes- und Länderebene insgesamt 13 gab - haben sich aus ihrer Sicht dagegen als unzureichend erwiesen, weil sie nur begrenzt Zugang zu den Akten bekämen. Und die Sicherheitsbehörden? König-Preuss winkt ab: „Mein Vertrauen in die Behörden ist auf dem Nullpunkt.“ Sie hätten gezeigt, dass für sie der Schutz ihrer Quellen über dem Schutz der Opfer stehe.

In der Szene gilt Ralf W. als Held. Und versucht nicht aufzufallen.

Ralf W. lebt mit seiner Familie derweil in Sachsen-Anhalt und versucht nicht aufzufallen. Aber was heißt das schon? Der sächsische Verfassungsschutz notierte schon in seinem Bericht für 2018, W. sei „wieder in der rechtsextremistischen Szene aktiv“ und nehme „in Sachsen an Szeneveranstaltungen teil“. Und Thüringens Verfassungsschutzchef Stephan Kramer warnte kurz nach dem Urteil, W. sei ein „Held in der Szene“.

Ob und was er mit dem aktuellen Thüringer Turonen-Fall zu tun hat, werden die Ermittlungen zeigen. Laut Staatsanwaltschaft gilt er nach wie vor als Zeuge. Angeblich soll W. von dem Netzwerk Geld erhalten haben für Arbeiten im IT-Bereich. Das Geld soll nach Angaben aus dem Umfeld von Sicherheitskreisen aus Drogengeschäften stammen. Ob das zutrifft, ob W. von der Herkunft des Geldes wusste, ist unklar. Nicole Schneiders, seine Anwältin, äußert sich auf Nachfrage dazu nicht.

Schneiders spricht von einer positiven Sozialprognose, die sie für ihren Mandanten sehe. Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt hat W. dagegen als sogenannten Gefährder eingestuft. Das sind Personen, bei denen die Polizei Hinweise darauf hat, dass sie eine schwere staatsgefährdende Straftaten begehen könnten - jedoch nicht so viel in der Hand, dass die Betreffenden in Gewahrsam genommen werden könnten.

Weiter auseinander kann man in den Bewertungen kaum liegen.