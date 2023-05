Hirnforschung an Primaten Streit um Tierversuche in Magdeburg: Vier Affen in Forschungsinstitut getötet

Trotz Kritik von Tierschützern an der Hirnforschung an Affen finden solche Experimente nach wie vor auch in Sachsen-Anhalt statt. Das ausführende Leibniz-Institut für Neurobiologie rechtfertigt die Versuche. Die Grünen dringen nun auf deren Ende.