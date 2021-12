U12-Kinderimpfungen in Sachsen-Anhalt: Eltern sollen sich an Kinderarzt wenden

Auch in Sachsen-Anhalt können nun Kinder unter 12 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Eltern sollten sich bei einem entsprechenden Impfwunsch an ihren jeweiligen Kinderarzt wenden.

Magdeburg/ dpa- Nach der Ankündigung des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt über eine Bestellung von 20 000 Impfdosen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren steht die Frage nach den ersten Impfungen für diese Altersgruppe weiter im Raum. Man habe keinen Überblick über die Verteilung des Impfstoffes, sagte eine Sprecherin der Apotheker-Kammer am Mittwoch. Eigentlich habe er am Dienstag oder Mittwoch kommen sollen. Eltern sollten sich bei einem entsprechenden Impfwunsch an ihren jeweiligen Kinderarzt wenden.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung hat nach eigener Aussage keinen Überblick über die ersten Impfungen in dieser Altersgruppe im Land. Die Ärzte bestellten den Impfstoff bei den Apotheken, diese wendeten sich ihrerseits an den Großhandel. Ein Abfrage, welche Praxis jetzt schon bestellt habe und möglicherweise schon beliefert worden sei, wäre sehr aufwendig, sagte die Sprecherin. Im Harz und in Halle soll es am Wochenende erste Impfungen gegen das Coronavirus in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen geben.