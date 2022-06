Schulstart in Sachsen-Anhalt Ungeimpft ins neue Schuljahr

Am Donnerstag beginnt für 200.000 Schüler in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Es ist das dritte in der Pandemie. Mit dem Schulstart gilt ausnahmslos wieder Anwesenheitspflicht. Teilnehmen darf zugleich aber nur, wer getestet, genesen oder geimpft ist. Letzteres gilt in Sachsen-Anhalt im Vergleich erst für relativ wenige Schüler.