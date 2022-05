Uni-Ärzte als Retter kleiner Landkliniken in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Erst am Wochenende veröffentlichte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund eine Umfrage unter bundesweit 3300 Medizinern: Jeder fünfte Klinikarzt plant demnach „definitiv“ seine berufliche Zukunft außerhalb des Krankenhauses. Käme es so, wären das schlechte Nachrichten für Sachsen-Anhalt. Schon jetzt fehlen vor allem kleinen Kliniken auf dem Land immer häufiger Ärzte und Pflegekräfte. Zuletzt schlossen die Klinikbetreiber Ameos und Salus Altmark Holding wegen Fachkräftemangels die Geburts- und die Kinderklinik Schönebeck beziehungsweise die Kinderklinik Gardelegen – wenn auch vorläufig. Um für die Lage zu entspannen, brachte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) eine Idee ins Spiel: Die Uniklinika Magdeburg und Halle könnten Verbünde mit kleineren Häusern bilden und so Fachärzte aufs Land locken. „Wir wünschen uns Ärzte, die bereit sind, einzelne Tage vielleicht auch an Standorten außerhalb von Magdeburg und Halle zu arbeiten“, sagte Grimm-Benne. Mit solchen Verbünden könne es auch einfacher werden, Behandlungen per Telemedizin anzubieten. „Wir brauchen jetzt gute Fachleute, die uns so ein Pilotprojekt konzipieren.“ Was aber sagen die, die helfen sollen?