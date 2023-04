Nach Schließung der Kinderintensivstation am Magdeburger Uniklinikum hat Die Linke Fragen zur Zukunft der Einrichtung. Uniklinikum und Gesundheitsministerium bekennen sich unterdessen klar zur Wiederöffnung.

Seit mehr als zwei Monaten ist die Kinder-ITS am Uniklinikum zu. Sobald neue Ärzte gefunden sind, soll sie wieder öffnen.

Magdeburg - Das Uniklinikum Magdeburg hält auch nach dem angekündigten Weggang von Kinderklinikchef Denis Schewe an der Wiederöffnung seiner Kinderintensivstation (ITS) fest. Das stellte Sprecher Stefan Rudolph am Donnerstag auf Volksstimme-Anfrage klar.