Magdeburg - In dem seit Anfang Februar andauernden Prozess am Magdeburger Landgericht gegen einen 35-jährigen ehemaligen Bewohner aus Wegeleben ist am Donnerstag (26. April) das Urteil des Schwurgerichts um den Vorsitzenden Richter Dirk Sternberg verkündet worden. Der Angeklagte wird des Mordes für schuldig gesprochen. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Mann die Frau erwürgt, um eine sexuelle Nötigung in ihrer Wohnung zu vertuschen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.