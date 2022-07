Proteste gegen Covid-Maßnahmen Verletzte Polizisten nach Corona-Demos in Sachsen-Anhalt

Mit 18.000 Teilnehmern protestierten am Montag noch einmal mehr Menschen in Sachsen-Anhalt gegen die staatliche Corona-Politik als eine Woche zuvor. Dabei blieb es allerdings nicht immer friedlich: Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei wurden in Magdeburg zwei Bundespolizisten verletzt, wie das Innenministerium mitteilte.