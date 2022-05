Viel Zustimmung aus Sachsen-Anhalt für Ende von Corona-Notlage

Nach dem Willen der möglichen Ampel-Koalitionäre SPD, Grüne und FDP in Berlin soll am 25. November die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ enden. Weitgehende Einschränkungen wie im Winter 2020/21 sind damit nicht mehr möglich. Aus Sachsen-Anhalt kommt viel Zustimmung. Das Gesundheitsministerium bremst aber zu hohe Erwartungen.

Magdeburg - Die Sieben-Tage Inzidenz in Sachsen-Anhalt lag am Mittwoch mit 102 Corona-Fällen je 100000 Einwohner höher als am selben Tag vor einem Jahr (34,5) – so auch im Bund. Damals ging das Land in einen „Lockdown light“. Jetzt soll die Corona-Sonderlage bundesweit zum 25. November enden: „Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es mit uns nicht mehr geben“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gestern in Berlin stellvertretend auch für FDP und Grüne.