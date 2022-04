Vom Acker in die Tüte

Klein Wanzleben - Die schwer beladenen Lkw stehen in zwei Spuren aufgereiht an ihrer ersten Station – vor dem Laborgebäude der Zuckerfabrik Klein Wanzleben. Zwei große „Probestecher“ senken sich in die Ladung und entnehmen alles, was ihnen in die Quere kommt. Steine werden mechanisch aussortiert, die Hackfrüchte gewaschen und gewogen. Rotierende Messer fräsen aus der Rübe feine Stückchen heraus. Es entsteht eine breiige Masse.