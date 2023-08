Vorbeugung von Todesfällen Polizeigewahrsam: Diese Regeln gelten in Sachsen-Anhalt

Zwischen dem 5. Juli 2022 und dem 4. Juli 2023 sind in Sachsen-Anhalt 767 Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Spätestens seit den Todesfällen Oury Jalloh 2005 in Dessau oder dem 19-jährigen Laurent in Köln 2021 gibt es Kritik an dem Procedere.