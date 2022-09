Vorsicht, Drohnen messen Abstand: Erster Kontrolleinsatz auf der A2 aus der Luft

Drohnenüberwachung aus der Luft an der Autobahn 2 in Höhe Rasthof Börde: Die Video-Kamera sendet die Bilder an die Bodeneinheit. Dort konfrontieren die Polizisten die Autofahrer mit ihren Abstandsverstößen.

Magdeburg - Drohnenpilot Ronny Diedeck steuert aus dem Fahrzeug heraus irgendwo auf einem Feldweg in der Börde mit einem Joystick das etwa sechs bis neun Kilo schwere unbemannte Fluggerät. Er lässt es direkt an der Autobahn 2 auf etwa hundert Meter aufsteigen. Die angebrachte Spezial-Kamera hat am Dienstag (6.9) alle drei Fahrspuren in Richtung Berlin im Blick. Es dauert nicht lange und auf dem Bildschirm erblickt der Polizeihauptmeister einen Lkw, der den Mindestabstand von 50 Metern zum Vordermann deutlich unterschreitet. Er erkennt dies an den genormten Fahrbahnstrichen zwischen den drei Spuren. Die weißen Markierungen sind immer sechs und die Abstände dazwischen zwölf Meter lang. So können die Beamten später per Foto und einem Video dem Verkehrssünder seinen Verstoß nachweisen. Von all dem bekommt vorerst auf der A 2 niemand etwas mit.