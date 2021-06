Wahl-Arena zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Spitzenkandidaten streiten über Corona und Bildung

War die Corona-Politik angemessen? Wie kommt die Wirtschaft wieder in Gang, und was muss in der Bildungspolitik passieren? Sechs Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die Spitzenkandidaten im einzigen Aufeinandertreffen im Fernsehen Stellung bezogen.

Magdeburg - Sechs Politikerinnen und Politiker, 90 Minuten Zeit und eine Fülle von Themen: Zum ersten und einzigen Mal sind in der „MDR-Wahl-Arena“ die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichsten Parteien für die Landtagswahl am 6. Juni aufeinander getroffen. Die wichtigsten Äußerungen der Elefantenrunde am Montagabend im Überblick:

CORONA

Die Landesregierung will am Dienstag die Corona-Regeln weiter lockern - dem AfD-Spitzenkandidaten Oliver Kirchner kommt das viel zu spät. Den derzeitigen Lockdown habe es nie geben dürfen, sagte er. Die Spitzenkandidaten der Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne, Reiner Haseloff, Katja Pähle und Cornelia Lüddemann, verteidigten die schrittweise Öffnung als angebracht und verantwortungsvoll. Haseloff kritisierte jedoch erneut die Bundes-Notbremse - FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens kritisierte, dass die Landesregierung nicht mit der FDP dagegen geklagt hat. Die Spitzenkandidatin der Linken, Eva von Angern, forderte erneut, das Parlament stärker in die Pandemie-Bekämpfung einzubeziehen.

BILDUNG

Sowohl die Vertreter der Opposition als auch von SPD und Grünen warfen Bildungsminister Marco Tullner (CDU) vor, zu wenig gegen den Lehrermangel unternommen zu haben. Pähle hielt dem Minister vor, Mittel für die Einstellung von Lehrern nicht abgerufen zu haben und forderte unter anderem eine bessere Bezahlung von Grundschullehrern und schnellere Einstellungsverfahren. Von Angern kritisierte, dass einige Referendare aus Sachsen-Anhalt immer noch kein Angebot vom Land bekommen hätten. Kirchner forderte, die Anzahl der Abiturienten zu begrenzen, damit sich mehr Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung entscheiden statt zu studieren.

LÄNDLICHER RAUM

Einig waren sich alle, dass die Infrastruktur des öffentlichen Raumes ausgebaut werden muss. Für Streit sorgte die Hängepartie um die Fertigstellung der A14, die unter anderem durch Klagen und Proteste von Bürgern immer wieder aufgehalten wird. Hüskens und Haseloff forderten schnellere Planungsverfahren, Lüddemann betonte das Recht von Anwohnern, gegen das Projekt zu klagen.

LANDWIRTSCHAFT

Von Angern warf der Landesregierung vor, mit der Förderpolitik Landwirte wie Bittsteller auftreten zu lassen - Haseloff stimmte dem zu und kündigte an, das ändern zu wollen und einen CDU-Agrarminister in der nächsten Regierung anzustreben. Hüskens forderte, die Bürokratie für die Landwirte abzubauen, das bekämen andere Länder besser hin. Lüddemann betonte, dass die Grünen für eine stärkere Förderung ökologischer Landwirtschaft gesorgt hätten.

WIRTSCHAFT

Pähle forderte, der Wirtschaft mit Investitionen Impulse zu geben. Gerade im Süden des Landes müsse das Land außerdem neue Industrie-Arbeitsplätze zu schaffen. Auch von Angern forderte Investitionen und Perspektiven für Industrie-Arbeiter, die nach dem Strukturwandel „nicht alle auf der Wiese oder im Tourismus“ arbeiten könnten. Hüskens sagte, in der Industrie müsse mit gezielten Investitionen Arbeitsplätze geschaffen werden.

ENERGIE

Lüddemann betonte die „riesengroße Chance“ die der Strukturwandel mit dem Kohleausstieg Sachsen-Anhalt biete. Die Erneuerbaren Energien und dazugehörige Speichertechnologien seien der „Jobmotor der Zukunft“. Kirchner hingegen sagte, dass der Mittelstand die Umstellung auf Erneuerbare Energien nicht wolle, weil der zu teuer sei. Haseloff erteilte einem Ausstieg aus der Kohleenergie vor 2038 eine Absage.

KOALITIONEN

Auf bestimmte Koalitionen wollten sich die Politiker nicht festlegen. Haseloff betonte, dass er mit „Parteien der Mitte“ weiterregieren wolle und eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt ausschließe. Kirchner bezeichnete die Aussagen mehrerer CDU-Politiker, die eine Kooperation mit der AfD ablehnen, als undemokratisch.