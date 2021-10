Wahljahr beschert Grünen und FDP im Land Mitgliederplus

Wahlplakate zur Bundestagswahl im September 2021 sind in Baiersbronn Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg zu sehen. Die Grünen Annalena Baerbock Kommt, wir ändern die Politik FDP Christian Lindner Wie es ist, darf es nicht bleiben Wahlplakate *** Election posters for the federal election in September 2021 can be seen in Baiersbronn County Freudenstadt Baden Württemberg The Greens Annalena Baerbock Come, we change the policy FDP Christian Lindner As it is, it may not remain Election posters

www.imago-images.de