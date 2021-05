„Wahlwette“ zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt - wer sagt das Ergebnis am besten voraus?

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Tipp für den Ausgang der Wahl einzutragen. Wer die Prozente der Parteien am besten trifft, kann sogar etwas gewinnen.

Am 6. Juni wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Aufgerufen sind fast 1,8 Millionen Frauen und Männer.

Magdeburg - Tippen und gewinnen: Sie haben die Möglichkeit, Ihren Tipp für den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bis zum 5. Juni einzutragen.

Wer die Prozente der Parteien am besten trifft, kann etwas gewinnen: einen Senseo Switch Kaffeeautomaten oder einen Echo Dot. Die drei Gewinner werden von uns nach der Wahl natürlich benachrichtigt.

Bitte tragen Sie Ihren Tipp möglichst genau ein. Eine Stelle nach dem Komma ist möglich. Tipp: Die Summe aller Prozentangaben darf nicht größer sein als 100.

Wichtig: Es geht nicht darum, Ihr Wunsch-Ergebnis einzutragen. Sinn der Wahlwette ist es, einen Tipp abzugeben, wie das Ergebnis ausfallen wird.

Seit 2002 verteidigt die CDU ihre Position als stärkste Partei. 2016 kam sie auf 29,8 Prozent. Die Union rutsche allerdings erstmals nach 1998 wieder unter die 30-Prozent-Marke. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die CDU derzeit zwischen 25 und 30 Prozent pendelt.

Zweitstärkste Kraft ist derzeit die AfD. Die rechte Partei schaffte 2016 auf Anhieb 24,3 Prozent. Umfragen sagen ihr stabile Werte voraus. Sie liegen zwischen 20 und 26 Prozent.

Die Linke schaffte früher kontinuierlich weit über 20 Prozent. 2016 sackte sie auf 16 Prozent. Umfragen sehen sie bei nur noch 12 bis 13 Prozent. So schwach war die Partei zuletzt 1990.

Den schwersten Einbruch erlebte 2016 die SPD. Sie sackte von gut 20 auf 10,6 Prozent. Demoskopen stellen fest, dass die Partei sich kaum erholt. Im Umfragen kommt sie auf 10 bis 12 Prozent.

Einen großen Sprung nach vorn dürften die Grünen machen. Sie erreichen in Umfragen zwischen 10 und 12 Prozent. Das wäre eine Verdopplung des Wahlergebnisses von 2016.

Die FDP hat beste Aussichten, wieder den Sprung in den Landtag zu schaffen. Seit Januar erhalten die Liberalen in Umfragen eine Zustimmung von 5 bis 8 Prozent. 2016 war die FDP äußerst knapp mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gestrauchelt.