Waldbrand am Brocken: Welche Rolle spielten die Dampfloks der Schmalspurbahn?

Es brennt auffällig häufig entlang der Brockenbahn. Waren Dampfloks Auslöser des verheerenden Brandes? Die Betreiber halten sie für ungefährlich. Die Kripo ermittelt dennoch in alle Richtungen.

Wernigerode - Die Suche nach der Ursache für den Brand auf inzwischen rund 160 Hektar Waldfläche im Harz rückt immer weiter in den Mittelpunkt. Fest steht bisher nur, dass das Feuer am Sonnabend, 3. September, gegen 14.30 Uhr im Bereich der Brockenbahn in der Nähe des Goethebahnhofes ausgebrochen ist. Beobachtet wurden anfangs mehrere Feuerausbruchsstellen.