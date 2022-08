Warum die AfD Sahra Wagenknecht zu einer Kundgebung nach Magdeburg einlädt

Die AfD hält nächsten Montag (5. September) eine Kundgebung auf dem Domplatz in Magdeburg ab . Die prominente Linke-Politikerin erhält eine kuriose Einladung.

Magdeburg - Medienberichte hätten bekanntgemacht, dass die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht von ihrer eigenen Partei als Rednerin der Großdemonstration „Heißer Herbst gegen soziale Kälte!“ am 5. September in Leipzig ausgeladen worden sei, teilte die AfD-Landtagsfraktion am Mittwoch mit.