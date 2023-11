Ein Lkw durchbricht Mittwochfrüh nach einem Reifenplatzer die Mittelleitplanke, kippt um. Ein Kleintransporter kracht hinein. Der Unfall forderte zwei Tote. Am Donnerstag sollen die Leitplanken repariert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Theeßen. - Offensichtlich eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden erneut zu zwei Todesopfern auf der Autobahn 2 geführt. Diese musste bis zum Nachmittag wegen der komplizierten Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.