Willi Lerchner an seinem Toyota. Vor einigen Tagen haben Diebe seinen Katalysator aus der Auspuffanlage geschnitten. Er ist einer von mehreren Opfern in Magdeburg.

Magdeburg - Als Willi Lerchner seinen Toyota (Baujahr 1994) unter einer Laterne vor seinem Zehngeschosser im Magdeburger Stadtteil Neustädter See abstellt, ist es etwa 19 Uhr. Wegen der frostigen Temperaturen huscht er schnell in den warmen Eingang des Hauses. Als der 67-Jährige am nächsten Tag wie immer zur Arbeit fahren will, knattert der Motor des Japaners „so laut wie eine Rennmaschine“. „Das war grausam, alle haben geguckt“, sagt er. Von seiner Werkstatt hält er später ein Beweisfoto in der Hand: Der Katalysator wurde offensichtlich mit einem hydraulischen Schneider abgetrennt.