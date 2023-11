Grüne Energie beflügelt offensichtlich immer mehr Kriminelle. Das geht aus neuen Zahlen des Landeskriminalamtes hervor. In einem aktuellen Fall haben am Freitag im Harz einen Schaden von 300.000 Euro verursacht.

Warum Einbrüche in Sachsen-Anhalts Wind- und Solarparks drastisch steigen

Magdeburg - Als am vergangenen Freitag der diensthabende Monteur des Windparks in Dardesheim (Landkreis Harz) wegen einer Störungsmeldung zu einer der Anlagen in der Nacht ausrückt, schlägt er Alarm: Kupferdiebe haben mindestens 120 Meter Kabel entwendet und den Fahrstuhl schwer beschädigt. Die Täter ließen sich offenbar Zeit, meint später ein Polizeisprecher. Sie befreiten bereits vor Ort einige Kabel von der Ummantelung. Insgesamt soll nach ersten Schätzungen ein Schaden von 330.000 Euro entstanden sein. Von den Tätern fehlt jede Spur.