Magdeburg. - Seit 40 Jahren arbeitet Tim Igel (55) auf dem Bau. Davon war er 20 Jahre selbstständig in Hamburg, zuletzt mit fünf bis sechs Angestellten. Zurück in seinem Geburtsort Magdeburg nach seinem Umzug im März dieses Jahres, baut er nun drei Reihenhäuser im Stadtteil Rothensee. Diebstähle auf dem Bau waren bis dahin für ihn nie ein Thema.

Seine Werkzeuge schließt er dennoch am ersten Arbeitstag sorgfältig in einem Container ein. Doch am nächsten Morgen ist alles weg. Unbekannte hatten mit einem Bolzenschneider das Schloss geknackt. „Dabei haben Nachbarn in der Nacht noch die Polizei gerufen. Doch die trafen niemanden an und fuhren wieder weg. Danach passierte es dann“, erinnert sich Igel.

Sämtliches Werkzeug fehlt – vom Akkuschrauber über Bohrmaschinen, Fliesenschneidern, Stemmmaschinen bis hin zum Nivelliergerät. Auch die Rüttelplatte mit einem Eigengewicht von 60 bis 70 Kilogramm nahmen die Täter mit. „Das müssen mehrere gewesen sein“, meint der gebürtige Magdeburger. Geschätzter Schaden: 7000 Euro. Schlimm für ihn ist auch der Arbeitsausfall. Die Werkzeuge muss er sich erst wieder neu besorgen oder mieten. „Das dauert alles“, sagt er. Schon nach einigen Wochen wird das Verfahren eingestellt.

Igel schafft sich nun Videotechnik an. Doch schon einige Wochen später sind wieder Langfinger auf seiner Baustelle. Diesmal haben sie ein unter Spannung stehendes Starkstromkabel gekappt und fünf Meter herausgeschnitten. Das Video übergibt der Bauunternehmer der Polizei. Danach wird das Verfahren wieder ohne ermittelten Täter eingestellt.

Auf dem Feldbett im Rohbau

Der Bauunternehmer fürchtet weitere Taten, als vor etwa zehn Wochen die neuen Fenster für den Rohbau eintreffen. „Wenn die weg sind, dann dauert es sechs Wochen bis ich neue bekomme. Dann schlafe ich lieber hier“, sagt er. Mit dem Hund an der Leine in der einen und der Taschenlampe in der anderen Hand schläft der Unternehmer bis zum Einbau der Fenster auf dem Feldbett im Rohbau.

Fälle wie diesen kann Burghardt Grupe, Geschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, gut nachvollziehen: „Die Diebstähle werden mehr und die Täter immer dreister.“ Ob Baumaschinen oder Kupferkabel, gestohlen werde alles was Geld bringt. Er fordert: „Da muss etwas getan werden. Das trifft die Betriebe ins Mark.“

Nach einer Auswertung des Landeskriminalamtes (LKA) ist im vergangenen Jahr in 1439 Fällen Diebesgut mit einem Gesamtschaden von mehr als fünf Millionen Euro entwendet worden. Im Jahr davor waren es noch hundert Fälle weniger und der Schaden lag bei 3,5 Millionen Euro. LKA-Sprecher Michael Klocke hat noch eine schlechte Nachricht: „Auch für 2023 ist ein steigender Trend erkennbar.“ Die meisten Baustellendiebstähle im Land gab es im vergangenen Jahr in der Stadt Halle (206), im Saalekreis (176), in Magdeburg (161) und im Landkreis Börde (151). Nur etwa jede zehnte Tat konnte die Polizei aufklären. Die Quote liegt bei 11,4 Prozent und damit im bundesdeutschen Durchschnitt. Nach einer Erhebung des Bundeskriminalamtes (BKA) hatten im vergangenen Jahr Niedersachsen (16,8) die höchste Aufklärungsquote und die niedrigste Hessen mit 7,0 Prozent. Nach einer Umfrage des Verbandes der Bauindustrie Ost unter den Mitgliedsunternehmen in Sachsen-Anhalt machten 40 Prozent des Diebesgutes Baugeräte und Maschinen aus, 26,7 Prozent Baumaterial und 33,3 Prozent Kraftstoff. Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Robert Momberg: „Die Auswirkungen sind fatal, da Baustellen terminlich eng getaktet sind.“ So gelte es Fristen einzuhalten, damit andere Gewerke ihre Arbeit beginnen können. „Fehlt durch Diebstahl Material, Werkzeug oder Baumaschinen, kommt es zu Verzögerungen am gesamten Bau“, sagt er.

Zahl der Betroffenen steigt

Obwohl die Unternehmen sich bereits mit Videotürmen, Wachschutz und GPS-Tracking hochrüsten, steige die Zahl der Betroffenen. So waren 87,5 Prozent der Mitglieder des Verbandes im vergangenen Jahr von Einbrüchen und Diebstählen betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 12,5 Prozent.

Von den Flächenländern hat Sachsen-Anhalt laut Bundeskriminalamt die höchste Häufigkeitszahl mit 40,8 Fällen auf 100 Unternehmen. Schlimmer ist es nur in Bremen (69,5), Berlin (61,1) und Hamburg (48,7).