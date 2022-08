Was Notfallsanitäter täglich bei ihren Einsätzen in Magdeburg erleben

Rettungssanitäter Carlo Wernecke (31) und Notfallsanitäterin (35) Sabrina Eggert bringen eine Patientin vom Allee Center in Magdeburg in die Uniklinik. Die junge Frau hatte nacheinander fünf Krampfanfälle aufgrund einer epileptischen Vorerkrankung,

Magdeburg - In der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Magdeburg klingelt es an fast allen der fünf besetzten Telefon-Tischen. Rote Lampen leuchten auf. Doch zunächst sieht alles nach einem ganz normalen Vormittag aus. Stephen Metscher, Disponent bei der Berufsfeuerwehr, nimmt den nächsten Notruf entgegen. Die Nachbarin einer 31-jährigen Patientin aus dem Stadtteil Stadtfeld ruft an und meldet, dass die Betroffene nicht mehr aus dem Bett komme. Ihr sei ständig schwindelig.