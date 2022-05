Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt wegen Corona doch in Gefahr?

Magdeburg - Angesichts rasant steigender Corona-Fallzahlen rät das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht „dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden“. Damit rücken auch die in Sachsen-Anhalt geplanten Weihnachtsmärkte kurz vor dem Start wieder in den Fokus der Diskussion. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte eine Absage von Weihnachtsmärkten. Laut der in Chemnitz erscheinenden „Freien Presse“ wollten sich Sachsens Kommunen aber nicht auf einen Verzicht festlegen.