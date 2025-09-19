Das Bild zeigt eine Baustelle auf der B 188 zwischen Kloster Neuendorf und Jävenitz bei Gardelegen. Ab nächstem Jahr sollten auch bei Miesterhorst an der B 188 die Bagger anrücken, um eine Ortsumfahrung zu bauen. Doch nun tun sich gewaltige Finanzlücken auf. Die Bundesstraße ist eine wichtige Pendlerstrecke zum VW-Werk nach Wolfsburg.

Elke Weisbach