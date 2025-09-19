weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Streit um Finanzierung für Straßen: Weil Geld fehlt: Neubau der Umfahrung Miesterhorst bei Gardelegen steht auf der Kippe

Streit um Finanzierung für Straßen Weil Geld fehlt: Neubau der Umfahrung Miesterhorst bei Gardelegen steht auf der Kippe

Das Bundesverkehrsministerium verschickt eine Horror-Liste. Milliarden fehlen. Der Bau von Straßen würde auf die lange Bank geschoben. Marode Trassen und Brücken könnten nicht saniert werden.

Von Jens Schmidt 19.09.2025, 17:45
Das Bild zeigt eine Baustelle auf der B 188 zwischen Kloster Neuendorf und Jävenitz bei Gardelegen. Ab nächstem Jahr sollten auch bei Miesterhorst an der B 188 die Bagger anrücken, um eine Ortsumfahrung zu bauen. Doch nun tun sich gewaltige Finanzlücken auf. Die Bundesstraße ist eine wichtige Pendlerstrecke zum VW-Werk nach Wolfsburg. Elke Weisbach

Magdeburg - Dem Bund fehlen offensichtlich fast 20 Milliarden Euro für Neubau und Erhalt von Bundesstraßen sowie Autobahnen. Eine interne Horror-Rechnung aus dem Bundesverkehrsministerium von Patrick Schnieder (CDU) macht gerade die Runde. Es basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Bundesfinanzministeriums von Lars Klingbeil (SPD). Die düsteren Zahlen erreichten auch Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium. Das Haus von Ministerin Lydia Hüskens (FDP) legte die Konsequenzen dar: