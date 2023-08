Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Zahl der übergewichtigen Kinder steigt in Sachsen-Anhalt seit Jahren nahezu kontinuierlich an. Das zeigen die Schuleingangsuntersuchungen. Vor zehn Jahren waren etwa zehn Prozent der Erstklässler zu dick, in den Corona-Jahren stieg der Anteil auf 15 Prozent an. 2022 ging die Quote auf knapp 13 Prozent zurück, sie liegt aber immer noch über den früheren Werten.