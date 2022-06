Widerstand aus Sachsen-Anhalt gegen Staatsleistungen für Kirchen

Wegen Enteignungen vor 200 Jahren zahlt Sachsen-Anhalt Jahr für Jahr Staatsgeld an die Kirchen. Fast 40 Millionen Euro sind es 2022.

Magdeburg - Trotz leerer Kassen zahlt Sachsen-Anhalt auch in diesem Jahr pro Kopf die höchsten Staatsleistungen aller Bundesländer an die beiden großen Kirchen: 18,18 Euro je Einwohner sind es laut „Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland“ (Fowid), die sich auf die Etats der 16 Bundesländer beruft.