Wie passen 50 Milliarden Transistoren auf eine Briefmarke?

Im dritten Teil unserer Serie geht es um die Produktion in den künftigen Intelfabriken in Magdeburg. Wie entsteht ein Chip? 2026 soll der erste Probelauf starten.

Mitarbeiter stellen die Chips in Reinräumen her. Der kleinste Fussel wäre ein Killer.

Magdeburg - Am Anfang ist Silizium. Ohne diesen Stoff geht nichts in der Welt der Halbleiter und Chips. Zum Glück gibt es Silizium wie Sand am Meer – im wörtlichen Sinn. In den meisten Sandstränden steckt der begehrte Stoff, aber auch in Wüsten oder in sandigen Schichten unter „normalem“ Boden. Weltweit werden jährlich 100 Millionen Tonnen Quarzsand abgebaut.