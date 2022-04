Wie Sachsen-Anhalts Diensthundführerschule Schnüffel-Spezialisten ausbildet

Die Polizei bildet in der Diensthundführerschule in Pretzsch Hunde zum Aufspüren von Fährten, Leichen, Rauschgift, Banknoten, Sprengstoff und neu auch für Datenträger aus.

Polizeimeisterin Nicole Lange mit ihrem ein Jahr alten ?Zar Louis?. Der belgische Schäferhund wird zum Datenträger-Spürhund ausgebildet und soll ab nächstes Jahr von Verdächtigen versteckte Festplatten oder Handys finden. Hier trainiert er, mit einem skeptischen Blick zu Frauchen, im Übungsraum der Schule an einem Bett.

Pretzsch - Für den einjährigen „Zar Louis“ ist alles noch ein Spiel. Doch schon in einigen Monaten dürfte seine Nase Cyberkriminellen, Kinderporno-Straftätern oder anderen Ganoven bei Hausdurchsuchungen das Fürchten lehren. Polizeimeisterin Nicole Lange trainiert ihren vierbeinigen Kollegen gezielt auf Datenträger aller Art. „Die Hunde sprechen auf das darin verbaute Material an“, sagt die Ausbilderin. Gute Erfahrungen hat auch schon die Justiz damit gemacht. Sie lässt seit dem Jahr 2015 sogenannte Handyspürhunde in der Diensthundführerschule in Pretzsch (Landkreis Wittenberg) ausbilden, um „das Gold“ der Häftlinge hinter Gittern aufzuspüren. „Zar Louis“ soll nun gemeinsam mit dem Labrador „Artes“ zu Sachsen-Anhalts ersten Datenträgerspürhunden werden.