Die Linke im Landtag will, dass Städte und Dörfer, aber auch Anwohner künftig verbindlich von den Einnahmen naher Windparks profitieren. Der Vorschlag soll die Akzeptanz für die ambitionierten Ausbauziele in Sachsen-Anhalt erhöhen. Vorbild ist Thüringen.

Windräder: Linke will Gemeinden und Bürger direkt an Gewinnen beteiligen

Magdeburg - Mehr als 2800 Windräder stehen in Sachsen-Anhalt. Leistung: 5,3 Gigawatt – laut Linksfraktion entspricht das in etwa so viel wie fünf Kohlekraftwerken. Bis zu 7,35 Cent gibt es pro verkaufter Kilowattstunde Windstrom, für Betreiber ein lohnendes Geschäft.

Häufig allerdings gehören die Windparks privaten Investoren, die ihren Sitz nicht in Sachsen-Anhalt haben. Die Einnahmen fließen in vielen Fällen dann auch vollständig an die Betreiber. Die oppositionelle Linke im Landtag will das jetzt per Gesetz ändern. Der Vorschlag: Gemeinden, auf deren Gebiet neue Windräder errichtet oder „repowert“ werden, sollen künftig, anders als bislang, verbindlich mit 0,2 Cent je Kilowattstunde an den Einnahmen der Windparks beteiligt werden. Weitere 0,2 Cent je Kilowattstunde sollen vom Bau der Windräder betroffene Anwohner direkt erhalten. Laut dem Gesetzvorschlag wären das alle Anrainer im Umkreis von 2,5 Kilometern um ein Windrad.

30.000 Euro je Windrad für die Kommune

Bei einer Fünf-Mega-Watt-Anlage etwa kämen demnach rund 30.000 Euro je Windrad allein für die Standortgemeinde zusammen.

Schon bislang gibt es zwar eine Regelung des Bundes, nach der die Gemeinden mit 0,2 Cent beteiligt werden sollen. Verpflichtend ist das aber nicht. Auch wenn es Ausnahmen gebe – etwa den Windpark Druiberg bei Dardesheim im Vorharz – gingen viele Kommunen im Land bislang leer aus, sagte Linke-Energiepolitikerin Kerstin Eisenreich.

Vorbild für den Gesetzvorstoß ist Thüringen. Die dortige Koalition aus Linken, SPD und Grünen hat gerade einen ähnlichen Entwurf in den Erfurter Landtag eingebracht. Nur der Anteil für betroffene Anwohner soll im Freistaat mit geplanten 0,1 Cent je Kilowattstunde niedriger ausfallen.

Die Linke in Sachsen-Anhalt will darüber hinaus auch Anrainer von Photovoltaik-Anlagen nach der 0,2 Cent-Regelung beteiligen. „Wir wollen, dass endlich was passiert“, sagte Wulf Gallert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken, gestern zur Begründung des Vorschlags. Es sei nicht gerecht, dass die Bürger im Land zwar über Bebauung und Verschattung am Ausbau der Windkraft beteiligt werden, die Gewinne aber etwa „an Zahnärzte in Baden-Württemberg gehen“.

Ministerium verweist auf eigene Gesetzespläne

Zwar habe Landes-Energieminister Armin Willingmann (SPD) wiederholt ein Beteiligungsgesetz auch für Sachsen-Anhalt angekündigt. „Bislang liegt uns aber nichts vor“, kritisierte Gallert. Mit dem Vorstoß wolle man daher auch Druck auf die Koalition aus CDU, SPD und FDP aufbauen.

Das Gesetz soll nach dem Willen der Linken die Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Land deutlich erhöhen. Tatsächlich könnte das notwendig sein: Aktuell sind laut Linksfraktion 1,2 Prozent der Landesfläche für die Windstrom-Erzeugung gesichert. Laut dem „Wind-an-Land-Gesetz“ des Bundes soll der Anteil bis 2034 aber auf 2,2 Prozent der Landesfläche steigen. Um das Klimaziel der Landesregierung zu erreichen, bedarf es dabei laut Linke rund 330 neuer Windkraftanlagen (Durchschnittsleistung: 4,2 Megawatt) bis 2026.

Das Energieministerium von Armin Willingmann verwies auf Volksstimme-Anfrage auf einen bereits im August angekündigten eigenen Gesetzvorschlag. Dieser soll im Dezember erstmals dem Kabinett vorgelegt werden, sagte Ministeriumssprecher Matthias Stoffregen.

Auch dieser Entwurf sieht vor, dass Betreiber neuer oder „repowerter“ Windräder sowie Photovoltaik-Anlagen Gemeinden, auf deren Gebiet die Anlagen stehen, künftig verpflichtend mit 0,2 Cent je Kilowattstunde an den Einnahmen beteiligen müssen.

Die 0,2 Cent machten dabei allerdings bereits rund 10 Prozent des Jahresertrags der Anlagenbetreiber aus, ergänzte Stoffregen.

Höhere Beträge seien zwar nicht ausgeschlossen, könnten aber die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen überschreiten.