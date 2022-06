Winkt dem Kannibalen aus Sachsen-Anhalt die Freiheit?

Uchtspringe - Ralf H., der inzwischen den anderen Nachnamen seiner Frau abgelegt hat, weiß selbst nicht, was er will. Einmal will er raus aus dem Maßregelvollzug in Uchtspringe, weil er in der Abteilung für gefährliche Straftäter nicht die Liebe und Zuwendung bekomme, die er brauche, wie mal eine Therapeutin gemeint hat. Dann wiederum sagt der heute 55-Jährige, dass er sich draußen, nach inzwischen 27 Jahren hinter Gittern, gar nicht mehr zurechtfinden würde und will in seiner gewohnten Umgebung bleiben.