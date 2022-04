Fremdenhass Woher kommt die Angst vor Geflüchteten in Sachsen-Anhalt? - Interview mit Dr. Matthias Quent

Die Situation in Afghanistan und die Rettung von Flüchtlingen entfacht die Furcht vor Geflüchteten bei deutschen Bürgern erneut. Warum sitzt diese Angst so tief in unserer Gesellschaft, fragte die Volksstimme den Soziologie-Professor und Direktor des Institutes für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Matthias Quent.