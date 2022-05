Zahl der infizierten Schüler in Sachsen-Anhalt erreicht neuen Höchststand

Mit 786 positiv Getesteten sind aktuell so viele Schüler in Sachsen-Anhalt bekanntermaßen mit Corona infiziert wie seit April nicht mehr. Das Bildungsministerium hält die Zahlen allerdings nur für bedingt aussagefähig.

Magdeburg - Die Zahl der bekanntermaßen mit dem Coronavirus infizierten Schüler in Sachsen-Anhalt hat Ende vergangener Woche einen neuen Höchststand erreicht: Lag sie vor den Herbstferien am 21. Oktober noch bei 651, meldeten die Behörden am 4. November 786 Fälle. Das sind etwas mehr als während des Höhepunkts der dritten Corona-Welle um den 22. April (689). Wenige Wochen nach Schuljahresbeginn am 16. September hatte die Zahl noch bei 260 gelegen.