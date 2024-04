Die ZDF-Sendung „Magazin Royale“ hat erfolgreich sinnlose Fortbildungskurse für Zahnärzte bei Zahnarztkammern bundesweit angemeldet. Auch die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt fiel darauf herein und genehmigte Fortbildungspunkte.

Um "Grundlagen der Entspannung im Mundraum" sollte es in der von der Böhmermann-Redaktion angebotenen Fortbildung für Sachsen-Anhalts Zahnärzte gehen.

Magdeburg - Zahnärzte in Sachsen-Anhalt, wie in anderen Bundesländern, müssen regelmäßig Fortbildungen belegen, um fachlich wie wissenschaftlich auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bei Inhalt und Anbietern der Kurse nimmt es manche Zahnärztekammer bislang aber offensichtlich nicht so genau.