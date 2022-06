Zwei Magdeburger sollen florierende Fälscherwerkstatt betrieben haben

Ein Student und ein kaufmännischer Azubi sollen in Magdeburg in 353 Fällen Hunderte Ausweise und Rezepte gefälscht und im „Darknet“ verkauft haben. Zum Prozessauftakt schwiegen sie.

Magdeburg - Eineinhalb Stunden dauerte am Donnerstag am Magdeburger Landgericht das Verlesen der Anklage wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung. Der Student und der kaufmännische Azubi, die in Handschellen ins Gericht geführt wurden, sollen in mindestens 353 Fällen Hunderte Totalfälschungen von Dokumenten angefertigt und im „Darknet“, einem verborgenen Teil des Internets, verkauft haben.