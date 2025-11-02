Landesvertreterversammlung in Oschersleben CDU Sachsen-Anhalt lässt den Landtagsabgeordneten Markus Kurze durchfallen

Bei der Aufstellung der Landesliste der CDU Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl 2026 ist der Abgeordnete Markus Kurze krachend gescheitert. Kurze schaffte auch ohne Gegenkandidat keine Mehrheit für den erhofften sicheren Platz 8. Profiteurin war eine Frau, die nur für Platz 32 vorgesehen war.