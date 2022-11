Landwirt warnt: Nutztierstandort Deutschland gerät in Gefahr

Das erste Mal seit drei Jahren trafen sich die Mitglieder des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt wieder in Präsenz bei ihrem Verbandstag. Der Diskussionsbedarf war hoch.

Auf einer Podiumsdiskussion warnte Friedrich-Otto Rüpke, Verbandsvorsitzender der Deutschen Geflügelwirtschaft, vor einer Krise der Nutztierhaltung in Deutschland.

Antonius WollmannStaßfurt - Olaf Feuerborn ist am Mittwoch In Staßfurt als Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt wiedergewählt worden. Die Delegierten stimmten mit 99,4 Prozent für eine weitere Amtszeit des Landwirtes aus Cosa bei Köthen. Feuerborn erfülle das entgegengebrachte Vertrauen mit Stolz. Er kündigte an, „die gute Arbeit mit dem Präsidium weiterzuführen“.