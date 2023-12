Tausende Landwirte nahmen gestern an der Demo in Berlin teil.

Havelberg/Berlin. - Lange überlegen musste Frerk Arfsten nicht. Kaum hatte er am vergangenen Donnerstag von der Groß-Demo der Bauern gegen die Sparpläne der Ampel-Regierung erfahren, war für ihn klar: „Daran muss ich teilnehmen.“ Schon am Sonntagabend machte er sich mit einem befreundeten Landwirt auf den Weg in die Hauptstadt, um sich mit seinem Trecker samt Schredder in die Kolonne einzureihen. Die beiden hatten sich dabei eine Aktion ausgedacht, um ihrem Unmut Luft zu machen: Symbolisch schredderten sie rot-gelb-grün gefärbte Strohballen.